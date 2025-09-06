Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 09:00

Сырники, которые получатся у всех! Проверенный рецепт «Одна ложка»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырники, которые получатся у всех! Проверенный годами рецепт «Одна ложка»! Нежные и воздушные сырники, которые никогда не разваливаются на сковороде. Идеальный завтрак с хрустящей корочкой и мягкой серединкой — просто, вкусно и гарантированный результат даже у начинающих кулинаров!

Ингредиенты

  • Творог 5% — 250 г (1 брикет)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Манная крупа — 1 ст. л. с горкой
  • Сахар — 1 ст. л. с горкой
  • Мука — 1 ст. л. с горкой
  • Соль — 1 щепотка
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. В миске разомните творог вилкой с яйцом до однородности. Добавьте манку, сахар, муку и соль, тщательно перемешайте — масса должна быть воздушной, но не жидкой. Мокрыми руками сформируйте небольшие лепёшки (можно обвалять в муке или манке).
  2. Разогрейте сковороду с маслом, жарьте на среднем огне по 6 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте со сгущёнкой, джемом или сметаной.

Приятного аппетита! Эти сырники станут вашей любимой классикой — проверено опытом.

Ранее мы готовили творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак.

творог
сырники
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ убили своих же за попытку побега
В Москве задержали украинку за работу на спецслужбы Киева
В Германии отреагировали на слова Путина о НАТО на Украине
Мошенники добрались до ОДКБ, используя ИИ
Подаренные Киеву поезда стали причиной громкого скандала в Австрии
Стало известно, как Трамп относится к Лукашенко
Стали известны имена финалистов US Open
Назван регион-лидер по заболеваемости ВИЧ
В России оценили торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 сентября 2025 года
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии Путина
«Мы поддерживаем»: Оверчук о разблокировании дорог на Южном Кавказе
Блогер BadComedian оказался в базе «Миротворец»
Некоторым россиянам начнут выплачивать по 1 млн рублей за рождение ребенка
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.