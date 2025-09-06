Сырники, которые получатся у всех! Проверенный рецепт «Одна ложка»

Сырники, которые получатся у всех! Проверенный годами рецепт «Одна ложка»! Нежные и воздушные сырники, которые никогда не разваливаются на сковороде. Идеальный завтрак с хрустящей корочкой и мягкой серединкой — просто, вкусно и гарантированный результат даже у начинающих кулинаров!
Ингредиенты
- Творог 5% — 250 г (1 брикет)
- Яйцо — 1 шт.
- Манная крупа — 1 ст. л. с горкой
- Сахар — 1 ст. л. с горкой
- Мука — 1 ст. л. с горкой
- Соль — 1 щепотка
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- В миске разомните творог вилкой с яйцом до однородности. Добавьте манку, сахар, муку и соль, тщательно перемешайте — масса должна быть воздушной, но не жидкой. Мокрыми руками сформируйте небольшие лепёшки (можно обвалять в муке или манке).
- Разогрейте сковороду с маслом, жарьте на среднем огне по 6 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте со сгущёнкой, джемом или сметаной.
Приятного аппетита! Эти сырники станут вашей любимой классикой — проверено опытом.
Ранее мы готовили творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак.