11 ноября 2025 в 13:35

Вкуснее мяса! Обалденный белорусский суп гарбузок — мои едят его на обед и на ужин!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гарбузок — это тот самый суп, который пахнет осенью и детством. Это не простое блюдо, а настоящая белорусская классика, которая согревает не только тело, но и душу. Готовят его из спелой тыквы, что придает супу удивительно нежный, сладковатый вкус и яркий, солнечный цвет. В Белоруссии его часто варят на основе густого мясного бульона, добавляя копчености для насыщенности, но есть и постные варианты. Это простой, сытный и очень душевный суп, который идеально подходит для прохладного дня, чтобы собрать всю семью за одним столом.

Для классического гарбузка вам понадобится: 500 граммов тыквы, 200 граммов копченых ребрышек или грудинки, 1 луковица, 1 морковь, 3 картофелины, столовая ложка томатной пасты, соль, перец и пучок зелени. Сначала сварите крепкий бульон на копченых ребрышках, это займет около полутора часов. Достаньте мясо, отделите его от кости и верните в бульон. Тыкву и картофель нарежьте кубиками, лук и морковь мелко нашинкуйте и пассеруйте. В кипящий бульон заложите картофель и тыкву, варите 15 минут. Добавьте пассеровку, томатную пасту для легкой кислинки и готовьте еще 10 минут до мягкости овощей. В конце посолите, поперчите и обильно посыпьте рубленой зеленью. Подавайте со сметаной и свежим хлебом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

