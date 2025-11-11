Госдума утвердила целевое обучение для одной категории студентов Госдума приняла закон о целевом обучении медиков-ординаторов

Государственная дума утвердила закон, касающийся целевого обучения студентов медицинских специальностей, получающих образование за счет бюджетных средств, законопроект размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно новым правилам, студенты-бюджетники обязаны заключать договоры о целевом обучении в ординатуре до завершения итоговой аттестации.

Закон направлен на решение проблемы нехватки специалистов в медицинской сфере. Также планируется расширить перечень организаций, которые смогут выступать в роли заказчиков целевого обучения.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что целевое обучение в медицинских вузах не сможет полностью устранить нехватку кадров. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо повышение окладов медработников в регионах. Часть студентов будет учиться на платной основе, что также нужно учитывать. Год обучения одного студента-медика обходится государству в значительную сумму, поэтому важно, чтобы специалисты оправдывали вложенные средства.