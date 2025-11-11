Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:21

Госдума утвердила целевое обучение для одной категории студентов

Госдума приняла закон о целевом обучении медиков-ординаторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума утвердила закон, касающийся целевого обучения студентов медицинских специальностей, получающих образование за счет бюджетных средств, законопроект размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно новым правилам, студенты-бюджетники обязаны заключать договоры о целевом обучении в ординатуре до завершения итоговой аттестации.

Закон направлен на решение проблемы нехватки специалистов в медицинской сфере. Также планируется расширить перечень организаций, которые смогут выступать в роли заказчиков целевого обучения.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что целевое обучение в медицинских вузах не сможет полностью устранить нехватку кадров. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо повышение окладов медработников в регионах. Часть студентов будет учиться на платной основе, что также нужно учитывать. Год обучения одного студента-медика обходится государству в значительную сумму, поэтому важно, чтобы специалисты оправдывали вложенные средства.

Госдума
законопроекты
медики
студенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.