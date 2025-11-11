Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:18

Экс-депутат парламента Финляндии попросил убежище в России

Экс-депутат парламента Финляндии Туртиайнен запросил убежище в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен подал заявление на получение политического убежища в России. Об этом бывший парламентарий, известный своими антинатовскими взглядами, сообщил в видеообращении на своем YouTube-канале, показав соответствующее свидетельство о рассмотрении ходатайства.

Больше нет необходимости думать ни о каких визах. Посмотрим, что из этого получится, что за этим последует, — сказал Туртиайнен.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия может предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову. По ее словам, государство всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей проживает на территории России из гуманитарных соображений. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экс-главе государства на родине грозила физическая расправа. Также министр опроверг слухи о якобы отравлении Асада в Москве.

Финляндия
депутаты
Россия
заявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговор экс-главе департамента Минобороны РФ Вертелецкому
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.