Экс-депутат парламента Финляндии попросил убежище в России

Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен подал заявление на получение политического убежища в России. Об этом бывший парламентарий, известный своими антинатовскими взглядами, сообщил в видеообращении на своем YouTube-канале, показав соответствующее свидетельство о рассмотрении ходатайства.

Больше нет необходимости думать ни о каких визах. Посмотрим, что из этого получится, что за этим последует, — сказал Туртиайнен.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия может предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову. По ее словам, государство всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей проживает на территории России из гуманитарных соображений. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экс-главе государства на родине грозила физическая расправа. Также министр опроверг слухи о якобы отравлении Асада в Москве.