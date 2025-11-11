Готовлю «Берх» как на Кавказе: секрет наваристого супа, который обожает вся семья

Этот суп — настоящая находка для холодного дня. Наваристый бульон, нежное мясо, томленые овощи и особая заправка из молока с желтком создают блюдо невероятной глубины вкуса.

Для «Берха» мне понадобится: мясо на кости (500 г), картофель (5–7 шт.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), молоко или сливки (100 мл), желток (1 шт.), зелень, соль, специи.

Мясо промываю, заливаю холодной водой (около 2 л) и ставлю варить. После закипания снимаю пену, убавляю огонь и варю 1,5–2 часа до мягкости мяса. Картофель очищаю и нарезаю крупными дольками. Морковь нарезаю кружочками, лук — крупными кубиками. Когда мясо сварится, вынимаю его из бульона и отделяю от костей. В процеженный бульон закладываю картофель, морковь и лук. Варю 15–20 минут до мягкости овощей. Возвращаю мясо в кастрюлю. В отдельной миске смешиваю молоко (оно должно быть комнатной температуры) с желтком. Постепенно вливаю в эту смесь половник горячего бульона, постоянно помешивая — это предотвратит сворачивание желтка. Затем переливаю полученную заправку обратно в кастрюлю с супом. Довожу почти до кипения, но не кипячу. Добавляю соль, специи и обильно посыпаю рубленой зеленью. Подаю сразу же, пока суп не остыл.

