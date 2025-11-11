Россиянка 28 лет прожила без документов В Воронежской области женщина 28 лет прожила без паспорта и полиса ОМС

Женщина в Воронежской области 28 лет прожила без паспорта и полиса ОМС, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, ее детей не берут в школы и отказываются лечить в больницах. Канал отмечает, что 12 лет она пыталась получить документы через ЗАГС и не скрывается от государства.

Детям россиянки шесть, девять и 12 лет, но у них нет гражданства и прописки, поскольку нужны документы обоих родителей. Женщина учит их читать и писать самостоятельно. Паспорт она не может получить из-за того, что никто не мог подтвердить ее личность: мать пропала, а сведения о рождении не сохранились.

При этом россиянка нашла отца, который подтвердил родство через ДНК-тест. Сейчас они совместно пытаются через ЗАГС оформить документы, чтобы женщина получила паспорт. При рождении мать оставила ее у знакомых и не вернулась.

Оказалось, что россиянку кормили водой с мукой и хлебом один раз в день. Бабушка забрала ее, но тогда документы не оформляли. В 15 лет она сбежала к парню из соцсетей, с которым живет по настоящее время. Муж обеспечивает семью, тогда как женщина летом подрабатывает на огородах у соседей.

Ранее двое жителей Челябинской области порвали паспорт и стали фигурантами уголовного дела. Молодых людей обвинили в надругательстве над гербом России.