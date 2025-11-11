Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:07

Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном

Нутрициолог Берлинский: при обострении болезней ЖКТ нельзя пить кефир на ночь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям с обострением заболеваний ЖКТ следует отказаться от употребления кефира перед сном, заявил «ФедералПресс» нутрициолог Игорь Берлинский. По его словам, ночью этот напиток также не рекомендуется пить людям с непереносимостью молочного сахара.

При всех своих преимуществах, кефир подходит не всем. Не рекомендуется пить его на ночь людям с лактазной недостаточностью; гастритом с повышенной кислотностью — кефир может усилить дискомфорт; обострением заболеваний ЖКТ — в такие периоды лучше согласовать рацион с врачом, — предупредил Берлинский.

Остальным людям полезно выпивать полстакана слегка подогретого кефира в вечернее время. При этом важно выбирать натуральный и свежий продукт. К напитку можно добавить немного меда, корицы или ложку льняного семени.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что кефир перед сном является более предпочтительной альтернативой молоку, так как он реже вызывает проблемы с пищеварением. По ее словам, даже небольшая порция этого продукта может снизить ночной голод.

