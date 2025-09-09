Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:52

В России по запросу Азербайджана арестовали мужчину по делу о терроризме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал по запросу Азербайджана мужчину, обвиняемого Баку в проведении террористических учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Фигурант также обвиняется в республике в организации преступного сообщества и создании незаконных вооруженных формирований.

Согласно судебным документам, азербайджанская сторона подтвердила намерение привлечь задержанного к уголовной ответственности. Российский суд, изучив обстоятельства дела, не выявил правовых препятствий для его экстрадиции.

Мужчина был арестован в России на основании международного розыска, объявленного Азербайджаном. Столичный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, фигурант будет содержаться в СИЗО до решения вопроса о его выдаче.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который вступил в ряды запрещенной на территории России украинской террористической организации. По данным ЦОС, задержанный провел детальную разведку нескольких объектов, которые могли стать целями для диверсионно-террористических актов. Среди них оказались административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура в городах Ессентуки и Ставрополь.

Россия
Москва
суды
Азербайджан
