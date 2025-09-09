Сын замдиректора ЦРУ Майкл Александр Глосс принимал участие в боях за Часов Яр, сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский во время церемонии присвоения имен кавалеров ордена Мужества Ивана Коковина и Глосса донецкой школе №115. По его словам, которые приводит ТАСС, он погиб как герой и стремился освободить Донбасс.

То, что погиб, погиб он как герой, действительно. И, как многие другие, он стремился освободить Донбасс, — отметил он.

Военачальник назвал погибшего бойца достойным гражданином России. По словам Теплинского, американец участвовал в штурмовых операциях.

Ранее стало известно, что средняя школа №115 в Донецке получила имена двух участников спецоперации, посмертно награжденных орденом Мужества — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса. На церемонии присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и глава ДНР Денис Пушилин. На фасаде здания установили мемориальную доску в память о погибших бойцах.