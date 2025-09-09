Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:31

В Приморье школьник внезапно скончался за партой во время урока

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учащийся школы в селе Чугуевка Приморского края внезапно скончался за партой во время урока, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мальчику было 15 лет.

9 сентября 2025 года на уроке в школе в селе Чугуевка наступила внезапная смерть 15-летнего школьника. По данному факту следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что ученик не жаловался на недомогание. При этом смерть школьника наступила всего за несколько минут. Точная ее причина устанавливается.

Ранее в Ленинградской области мужчина нашел мертвым своего девятилетнего сына. Когда на вызов прибыли медики, мальчик уже не дышал. При этом на двери его комнаты была надпись с просьбой о желании побыть в тишине.

До этого в Калининграде 10-летний мальчик обратился в скорую помощь, сообщив, что не может разбудить своих родителей. Отец и мать школьника не проявляли признаков жизни, мужчину спасти не удалось.

Приморский край
Приморье
школьники
ученики
подростки
погибшие
умершие
смерти
