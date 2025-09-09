МВД изменило правила регистрации граждан по месту жительства

МВД России утвердило новый административный регламент с обновленными правилами регистрации граждан по месту жительства, сообщает пресс-служба ведомства. Документ вступил в силу и учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Новый административный регламент учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Теперь они могут обращаться за государственными услугами не только лично, но и через представителей с нотариально заверенной доверенностью, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что регламент закрепляет порядок регистрации военнослужащих, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и не обеспеченных жильем, а также граждан из числа коренных малочисленных народов России, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Отдельно оговорена возможность получения результата услуги по регистрационному учету несовершеннолетних младше 14 лет не только родителем, подавшим заявление, но и другим законным представителем.

В МВД подчеркнули, что из процедуры исключены избыточные этапы, а также уточнен список документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. Новый регламент утвержден приказом МВД от 6 августа 2025 года и зарегистрирован Минюстом 29 августа.

Ранее Социальный фонд России напомнил гражданам, имеющим право на федеральные льготы, о необходимости до 1 октября определиться с формой получения набора социальных услуг на следующий год. Доступны натуральная форма или денежная компенсация в размере 1728,46 рубля ежемесячно. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы фонда.