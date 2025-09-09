Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 16:31

МВД изменило правила регистрации граждан по месту жительства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

МВД России утвердило новый административный регламент с обновленными правилами регистрации граждан по месту жительства, сообщает пресс-служба ведомства. Документ вступил в силу и учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Новый административный регламент учитывает особенности отдельных категорий лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Теперь они могут обращаться за государственными услугами не только лично, но и через представителей с нотариально заверенной доверенностью, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что регламент закрепляет порядок регистрации военнослужащих, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и не обеспеченных жильем, а также граждан из числа коренных малочисленных народов России, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. Отдельно оговорена возможность получения результата услуги по регистрационному учету несовершеннолетних младше 14 лет не только родителем, подавшим заявление, но и другим законным представителем.

В МВД подчеркнули, что из процедуры исключены избыточные этапы, а также уточнен список документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. Новый регламент утвержден приказом МВД от 6 августа 2025 года и зарегистрирован Минюстом 29 августа.

Ранее Социальный фонд России напомнил гражданам, имеющим право на федеральные льготы, о необходимости до 1 октября определиться с формой получения набора социальных услуг на следующий год. Доступны натуральная форма или денежная компенсация в размере 1728,46 рубля ежемесячно. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы фонда.

МВД
законы
регистрация
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле сообщили новые детали об ударе по лидерам ХАМАС в Катаре
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.