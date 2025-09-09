Названы скрытые мотивы долгосрочного газового контракта Венгрии с Западом

Венгрия, подписывая долгосрочный газовый контракт с Западом, стремится обрести иммунитет от политического давления со стороны США, связанного с поставками российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, новый договор является инструментом для демонстрации лояльности Вашингтону и позволит избежать жестких санкционных требований.

Я думаю, что Венгрия может подписать договор с США, точнее с компаниями, которые поставляют сжиженный природный газ из Соединенных Штатов. Условно говоря, Венгрия может отказаться от покупки у каких-то трейдеров непонятного разного газа в пользу американского происхождения, чтобы таким образом приобрести политическую лояльность Вашингтона. Она постоянно указывает на это и говорит: «Видите, мы покупаем американский СПГ. Да, немного, но покупаем, поэтому не заставляйте нас отказываться от российской нефти, которая крайне важна для Венгрии и Словакии». Возможно, в стране действительно пытаются таким образом купить некий иммунитет от дальнейшего давления со стороны Вашингтона, — пояснил Юшков.

При этом он отметил, что реальная диверсификация источников газа для Будапешта остается под большим вопросом. По его словам, на сегодняшний день до 70% голубого топлива в Венгрию поступает по контракту с «Газпромом», и столь же крупные объемы взять просто негде.

Сейчас порядка 70% газа в Венгрию поступает по контракту с «Газпромом». У кого Венгрия еще купит объемы, не совсем понятно. В общем-то, может быть, это тоже будут просто какие-то посредники, но по происхождению это будет российский газ. Они могут взять, конечно, и другой газ по происхождению, и это, скорее всего, будет некий СПГ. Например, с доставкой через Грецию, Хорватию или Италию, — резюмировал Юшков.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны в ближайшее время подпишет новый контракт на закупку газа. По его словам, топливо будет поступать с западного направления. Он подчеркнул, что это будет самый долгосрочный газовый контракт для Венгрии.