В Нягани задержан 38-летний педофил

В Нягани арестован 38-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней 2010 года рождения, сообщает пресс-служба Няганского городского суда. Орган власти удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Судом заявленное ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Суд также уточнил, что за преступление предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, — постановил суд.

