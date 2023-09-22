У кого в России вырастут зарплаты, пенсии и соцвыплаты с 1 октября Зарплаты, пенсии и пособия ряда россиян будут проиндексированы с 1 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рост уровня заработной платы, пенсий и социальных пособий коснется некоторых россиян с 1 октября. Кто может рассчитывать на это?

Кому повысят зарплаты с 1 октября

С 1 октября 2023 года будут проиндексированы на 5,5% зарплаты работников государственных органов, в том числе тех, кто не имеет статуса госслужащего. В Министерстве труда России уточнили, что повышение коснется 2,4 млн человек, в частности комендантов, заведующих канцелярией, стенографистов, экспедиторов и кассиров.

Вице-премьер Татьяна Голикова также уточнила, что индексация затронет воспитателей детских садов, учителей школ, училищ и вузов, научных сотрудников, врачей и работников медучреждений.

С 1 октября также возрастут зарплаты военных и силовиков. Их проиндексируют на 10,5%. Повышение затронет должностные оклады и оклады по специальным званиям для лиц, которые служат в Росгвардии, Министерстве внутренних дел, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе судебных приставов, Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, Федеральной таможенной службе. Также увеличится уровень заработной платы руководства Государственной службы фельдъегерской связи.

Согласно постановлению Правительства РФ, при повышении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в большую сторону.

Кому поднимут пенсию с 1 октября

С 1 октября 2023 года на 10,5% поднимут пенсии бывшим военным и приравненным к ним гражданам. Выплаты будут увеличены для экс-сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, следователей и сотрудников Службы исполнения наказаний, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.

На прибавку в размере 1300–2000 рублей могут рассчитывать военные пенсионеры в званиях рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков. Офицеры (до полковника) с октября начнут получать на 2500–4000 рублей больше.

Дополнительные выплаты будут начислены военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях и тем, кто стал инвалидом в результате службы.

Также уровень ежемесячных выплат по старости будет увеличен для граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии возрастет до 15 000 рублей.

С 1 октября 2023 года участвующим в спецоперации на Украине военным пенсионерам вернут выплаты по старости. Более того, они получат 100% компенсации пособий за весь период с момента их повторного поступления на военную службу, когда перечисления по старости были приостановлены.

Рассчитывать на компенсацию пенсий смогут все, кто заключил контракт с Минобороны на участие в СВО начиная с 24 февраля 2022 года.

Где в России вырастут социальные пособия с 1 октября

В некоторых регионах России с 1 октября произойдет повышение единовременных начислений на детей. В Рязанской области увеличится размер региональной разового пособия при рождении ребенка. Выплата за третьего и последующих детей составит 5688,98 рубля, за двойню — 11 377,96 рубля, за тройню — 17 066,95 рубля.

Жителям Саратовской области на 6,1% поднимут размер пособия на ребенка, единовременное дополнительное пособие и разовую выплату при награждении орденом «Родительская слава».

В Новосибирской области начнут перечислять стипендию для студентов, которые обучаются по программам магистратуры. Ее размер составит 10 000 рублей. Назначается выплата по результатам конкурсного отбора, ежегодно проводимого Минобразования НСО.

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