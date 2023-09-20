Будут ли с 1 октября в России увеличены пенсии, сколько станут платить Участвующим в СВО пенсионерам вернут выплаты по старости с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров получат надбавку к ежемесячным выплатам. Кто может рассчитывать на доплату, как изменится размер пенсии военных и участников СВО?

Поднимут ли пенсию в России с 1 октября 2023 года

На надбавку к выплатам по старости с октября могут рассчитывать граждане, которым в сентябре 2023 года исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии вырастет вдвое и составит 15 тысяч рублей. Вдобавок будет начислена доплата за те дни сентября, когда пенсионер уже был 80-летним.

После достижения 80-летия россияне также имеют право на ежемесячную доплату в размере 1200 рублей, если один из неработающих родственников оформит в Социальном фонде РФ уход за ним.

Пенсионеры, которые в августе 2023 уволились по старости, в октябре получат первую проиндексированную выплату, а также доплату с августа по сентябрь. Размер прибавки будет зависеть от назначенной пенсии.

Также россияне, на попечении которых за прошедший месяц появились нетрудоспособные члены семьи, имеют право на выплату в размере 2500 рублей за каждого иждивенца.

Увеличится ли военная пенсия для участников СВО

Участвующие в спецоперации на Украине военные пенсионеры получат 100% компенсаций своих выплат. Замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова сообщила, что первые выплаты поступят в октябре 2023 года и в последующем будут перечисляться ежемесячно.

«Минобороны России выплатит компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат», — заявила она.

Рассчитывать на компенсацию пенсий смогут все, кто заключил контракт с Минобороны на участие в СВО начиная с 24 февраля 2022 года, в частности поступившие на военную службу после начала спецоперации и призванные в рамках частичной мобилизации.

Увеличится ли военная пенсия с 1 октября 2023 года

С 1 октября 2023 года на 10,5% поднимут пенсии бывшим военным и приравненным к ним гражданам. Повышение коснется экс-сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, следователей и сотрудников Службы исполнения наказаний, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков.

Отчисления военных пенсионеров в званиях рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков вырастут на 1300–2000 рублей. Офицеры (до полковника) будут получать на 2500–4000 рублей больше.

Помимо этого, военнослужащему положены надбавки, если он принимал участие в боевых действиях и если стал инвалидом в результате службы.

Кто имеет право на доплату к пенсии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что льготники — инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма — имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере от 1300 до 4950 рублей.

На надбавку в 1892 рубля могут рассчитывать пенсионеры, которые более 30 лет проработали в сельской местности. Также размер выплат может быть увеличен в зависимости от стажа, вредности условий работы и региона проживания.

«По большинству видов выплат пенсионеру стоит, собрав необходимые документы, подтверждающие размер стажа, условия работы и прочие обстоятельства, обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства, чтобы ответить при необходимости на вопросы сотрудника и избежать формального подхода, обеспечив себе своевременное и полное начисление полагающихся надбавок», — отметил юрист.

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