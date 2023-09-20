Что известно о повышении доплат к пенсии в Москве в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести индексацию городской доплаты к пенсии к следующему году. Какие подробности известны?

Что известно о повышении доплат к пенсии в Москве

В Москве состоялось первое после вступления Сергея Собянина в должность главы города заседание президиума правительства Москвы. В ходе заседания мэр российской столицы утвердил ряд поручений.

Было объявлено, что в Москве в 2024 году проведут индексацию городской доплаты к пенсии. Размер индексации при этом не уточняется. Также в рамках заседания столичные власти сообщили об изменениях в государственных программах развития города. В частности, они коснутся ряда столичных программ: «Московское долголетие», «Мой район», в том числе реновации жилья, реконструкции московских поликлиник и других.

Кому индексировали пенсии в сентябре

С 1 сентября произошла индексация пенсий у некоторых категорий россиян. Так, для работников, которым в сентябре исполняется 80 лет, фиксированная денежная часть выросла вдвое — с 7567,3 до 15 134,6 рубля. При этом сама выплата осуществится не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет в ноябре, сообщает ПРАЙМ.

Пенсии также пересчитали тем, кто перестал официально работать в августе. Увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий, и на четвертый месяц — точного регламента здесь нет. Однако сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца. Также пенсии повысили гражданам, которые с 1 сентября вошли в повышенную группу инвалидности, в этом случае увеличенную выплату граждане смогут получить уже в октябре.

Каким категориям граждан могут дать 13-ю пенсию

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил внести законопроект о предоставлении россиянам дополнительной пенсии, которая будет выплачиваться 13-й раз в году, накануне дня рождения. По его словам, ежегодная материальная поддержка в виде 13-й пенсии станет доступна для всех категорий пенсионеров. При этом ее размер будет соответствовать сумме, которую получает россиянин в момент предоставления дополнительной выплаты.

Депутат Госдумы Николай Земцов заявлял, что законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии ко дню рождения, с большой вероятностью будет принят. Он отмечал, что предложение имеет позитивное содержание.

Могут ли в России еще раз повысить пенсионный возраст

Поправки к законодательству о пенсионном обеспечении были приняты в 2018 году, сама реформа стартовала 1 января 2019 года. Раньше на пенсию по старости можно было выйти в 55 или 60 лет без выслуги, льгот, троих детей и тяжелой работы. Теперь возраст повысили. Однако не сразу на пять лет, а постепенно.

Ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев заявил NEWS.ru, что в будущем российские власти могут вновь повысить пенсионный возраст.

«Повышение пенсионного возраста оказалось сюрпризом для общества, хотя как общемировой тренд в экспертной среде эта тема обсуждалась. Но медицина работает все лучше и лучше, и люди все дольше остаются работоспособными. Следовательно, нельзя исключать, что в перспективе повышение пенсионного возраста будет использовано вновь для балансировки пенсионной системы», — сообщил он.

По его словам, пенсионная система теряет доходы из-за того, что бюджетные деньги, которые могли быть на нее направлены, передаются на нецелесообразные льготы.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская сообщила, что риски нового повышения пенсионного возраста в России присутствуют.

«По оценкам экспертов ООН, в 2020 году в нашей стране проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — подчеркнула Андриевская в беседе с URA.RU.

Она добавила, что для экономики важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. Ведь первые делают для вторых отчисления в Пенсионный фонд (сейчас в России — Социальный фонд).

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