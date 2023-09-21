Стало известно, с чем связаны проблемы с выплатой пенсий за пределами РФ РБК: проблемы с выплатами российских пенсий за рубежом возникли из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции в отношении российской банковской системы привели к возникновению проблем с выплатами пенсий гражданам РФ за рубежом, передает РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В качестве решения проблемы пожилым людям предлагается получать выплаты в родной стране.

Одним из крупнейших государств по числу российских пенсионеров является Израиль. Там проживают свыше 50 тысяч эмигрантов, получающих выплаты от РФ. Ранее им начисляли пенсии в долларах. Теперь же граждан уведомили, что до решения проблемы им придется получать пособия на территории России.

Издание уточняет, что свыше 18 тысяч человек получают пенсии на лицевые счета. Еще 16,6 тысячи уже давно ездят для этого в Россию, а 17,6 тысяч пользуются договором между РФ и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения.

Ранее стало известно, что российские граждане, проживающие в Латвии, не получат пенсии в ближайшее время. По данным государственного агентства социального страхования в республике, средства, предназначенные для выплат пожилым гражданам, не поступили от Пенсионного фонда РФ.