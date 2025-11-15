Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 17:00

Тыквенный пай — самый уютный осенний пирог: не бойтесь готовить из тыквы — это полезно и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тыквенный пай — самый уютный осенний пирог: не бойтесь готовить из тыквы — это полезно и очень вкусно. Этот тыквенный пай станет вашим любимым лакомством — он обладает бархатной текстурой и тонким ароматом, при этом готовится без сахара и пшеничной муки. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусных десертов.

Я беру 250 граммов сырой тыквы, нарезаю ее крупными кусками, заворачиваю в фольгу и запекаю в духовке до мягкости около 20 минут при 180 градусах. Когда тыква остынет, разминаю ее вилкой в нежное пюре. Отдельно взбиваю два яйца с щепоткой соли до пышной пены, соединяю с тыквенным пюре, добавляю 20 граммов растопленного сливочного масла и подсластитель по вкусу. Аккуратно ввожу 100 граммов рисовой муки (обычную тоже можно) и чайную ложку разрыхлителя, чтобы тесто оставалось воздушным. В конце добавляю 20 граммов измельченных грецких орехов для хрустящей текстуры. Выкладываю тесто в силиконовую форму и выпекаю еще 30–40 минут до золотистого цвета. Пай получается на удивление сочным и ароматным — прекрасно сочетается с утренним кофе или вечерним чаем!

Ранее мы готовили обалденный шоколадный пирог. Его можно есть тоннами и худеть.

