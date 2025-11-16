Творожные завитушки — 10 минут на замес и 20 на выпечку: аромат корицы и сахарная верхушка — невозможно оторваться. Эти нежные творожные завитушки станут хитом вашего чаепития! Они сочетают в себе мягкость творожного теста и аппетитную хрустящую корочку с ароматом корицы. Простые ингредиенты и быстрое приготовление делают их идеальными для внезапных гостей или семейного вечера.

В глубокой миске разомните 250 граммов творога вилкой, добавьте 1 яйцо, 70 граммов сахара, щепотку соли и 60 мл растительного масла. Тщательно перемешайте до однородности. Постепенно введите 220 граммов муки, смешанной с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. Смешайте 50 граммов сахара с 1 чайной ложкой корицы и равномерно посыпьте всю поверхность теста. Аккуратно сверните рулетом и нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите на противень и выпекайте при 180 °С примерно 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — они бесподобны сами по себе или со сгущенкой!

