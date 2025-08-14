Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 05:00

Творожные лепешки за 15 минут! Жарим на сухой сковороде, подаем с джемом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные лепешки за 15 минут! Жарим на сухой сковороде, подаем с джемом. Идеальный рецепт для тех, кто любит быстрые и вкусные десерты. Мягкие, ароматные лепешки с творогом тают во рту, а готовятся из простых ингредиентов. Их можно подавать с вареньем, сгущенкой или просто посыпать сахарной пудрой — съедят моментально!

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Сахар — 60 г
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Кефир — 100 мл
  • Мука — 300 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В миске разомните творог вилкой, добавьте сахар, ванильный сахар, яйцо, кефир и растительное масло, перемешайте до однородности. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, замесите мягкое тесто.
  2. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружки или нарежьте квадратиками. Обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте теплыми со сметаной и джемом или любимыми начинками.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

творог
лепешки
завтрак
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
