Творожные лепешки за 15 минут! Жарим на сухой сковороде, подаем с джемом. Идеальный рецепт для тех, кто любит быстрые и вкусные десерты. Мягкие, ароматные лепешки с творогом тают во рту, а готовятся из простых ингредиентов. Их можно подавать с вареньем, сгущенкой или просто посыпать сахарной пудрой — съедят моментально!

Ингредиенты

Творог — 200 г

Сахар — 60 г

Ванильный сахар — 8 г

Кефир — 100 мл

Мука — 300 г

Растительное масло — 50 мл

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

В миске разомните творог вилкой, добавьте сахар, ванильный сахар, яйцо, кефир и растительное масло, перемешайте до однородности. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, замесите мягкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте кружки или нарежьте квадратиками. Обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавайте теплыми со сметаной и джемом или любимыми начинками.

