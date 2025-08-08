Тосты на сковороде с сыром и ветчиной! Хрустящий завтрак за 10 минут

Ингредиенты

Тостовый хлеб — 4 ломтика

Сыр (твердый или плавленый) — 50 граммов

Помидор — 1 штука

Ветчина/колбаса — 50 граммов

Листья салата — 4 штуки

Сливочное масло — 20 граммов

Приготовление

Помидор нарезаем тонкими кружочками, ветчину — ломтиками, сыр трем на терке или берем готовые слайсы. Обжариваем с одной стороны два ломтика хлеба. На один ломтик хлеба выкладываем лист салата, затем слой ветчины, помидоров и сыра. Накрываем вторым ломтиком хлеба и слегка прижимаем. Разогреваем сковороду, добавляем сливочное масло. Обжариваем тосты по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне до румяной корочки и расплавленного сыра.

Советы: для хрустящей корочки используйте сливочно-растительную смесь масел, добавьте яйцо или авокадо для более сытного варианта, подавайте с соусом песто или томатным — будет еще вкуснее.

Эти тосты хороши и в горячем, и в холодном виде — отличный перекус на работу или пикник. Приятного аппетита!

