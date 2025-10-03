Завтрак с пользой: нежный хлеб с творогом вместо обычной выпечки — готовим без хлопот

Творожный хлеб представляет собой нежную и питательную выпечку с мягкой текстурой. Это сочетание отличается воздушным мякишем и легкой кислинкой творога, которая придает хлебу особую свежесть. Добавление творога делает выпечку более влажной и продлевает ее свежесть.

Для приготовления потребуется: для опары — 115 мл воды, 5 г дрожжей, 210 г муки; для теста — 240 г муки, 70–90 мл молока, 1 яйцо, 125 г творога, 15 мл растительного масла, 24 г сахара, 8 г соли. Сначала готовят опару: смешивают теплую воду с дрожжами и мукой, оставляют на 30–40 минут. Затем добавляют остальные ингредиенты и вымешивают эластичное тесто. Дают подойти 1–1,5 часа. Формируют батон и выпекают при 190 градусах 25–30 минут. Секрет успеха заключается в использовании однородного творога без крупинок — он равномерно распределяется в тесте. Готовый хлеб имеет золотистую корочку и нежный аромат.

