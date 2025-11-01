Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 12:00

Теперь свекла любимый овощ, научилась делать этот чумовой салат: так просто, а вкус шикарный — всего 4 простых ингредиента

Теперь свекла любимый овощ, научилась делать этот чумовой салат: так просто, а вкус шикарный — всего 4 простых ингредиента. Не знаете, что приготовить из свеклы? Пора открыть для себя ее новый вкус! Этот простой салат превращает обычный корнеплод в изысканное блюдо — сочное, полезное и удивительно гармоничное. Свекла не только радует глаз ярким цветом, но и дарит организму витамины, а вместе с сыром фета и свежей руколой создает неповторимое сочетание. Всего 94 ккал на 100 г — идеальный вариант для легкого ужина или полезного перекуса!

Для начала подготовьте 300 г свеклы — ее можно отварить или запечь до мягкости (примерно час), затем остудить и нарезать кубиками. Возьмите 200 г феты или брынзы и нарежьте такими же кубиками. На блюдо выложите свежую руколу (50 г), сверху распределите свеклу и сыр. Для заправки сбрызните все 10 мл оливкового масла, посыпьте 20 г кедровых орехов (или любых других по вкусу) и добавьте прованские травы. Если хочется особой изысканности, капните немного бальзамического крема. Готово — перед вами яркий, ароматный и невероятно вкусный салат, который точно станет частым гостем на вашем столе!

Ранее мы делились рецептом не хуже оливье, и главное, что не надо ничего варить. А еще он некалорийный и без тонны майонеза.

