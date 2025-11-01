Готовлю этот салат каждую осень — зимой заходит на ура: идеально в качестве гарнира

Я готовлю этот зимний салат каждый год, потому что он давно стал для меня гарантией вкусного и быстрого ужина в холодное время. Мне нравится, как простые овощи в маринаде приобретают новый, насыщенный вкус и отлично дополняют любое основное блюдо. Особенно выручает, когда нужно быстро накормить семью чем-то полезным и аппетитным без долгой готовки.

Готовлю я так: два килограмма плотных помидоров режу дольками, килограмм капусты шинкую, а три моркови и две луковицы натираю на терке. Чеснок измельчаю. Все овощи складываю в большую кастрюлю, добавляю 100 граммов сахара, 50 граммов соли, 100 миллилитров масла и любимые специи. Оставляю на пару часов, чтобы овощи пустили сок. Потом ставлю на средний огонь, довожу до кипения, вливаю 100 миллилитров уксуса и варю еще пять минут. Горячий салат сразу раскладываю по стерильным банкам и закатываю крышками. Важно использовать именно плотные помидоры — они не разварятся и сохранят форму. Храню заготовки в прохладном месте, и они прекрасно стоят до весны. Открываю банку — и на столе мгновенно появляется летнее настроение!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.