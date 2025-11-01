Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 07:30

Беру фарш и творожный сыр, и получается рецепт-пятиминутка на сковороде — макароны просто с обалденным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру фарш и творожный сыр, и получается рецепт-пятиминутка на сковороде — макароны просто с обалденным соусом. Бывает так, что хочется вкусно и плотно пообедать, а на долгие кулинарные подвиги нет ни времени, ни сил. Это блюдо готовится быстро, а вкус получается по‑домашнему уютным: ароматный фарш, нежные макароны и лёгкая томатная нотка. Добавьте творожный сыр — и блюдо заиграет новыми оттенками, станет ещё сливочнее и нежнее. Отличный вариант для буднего дня, когда важно успеть всё и при этом не остаться голодным!

Начните с того, что нарежьте кубиками крупную луковицу и обжарьте до прозрачности. Добавьте 400 г фарша (можно взять свино‑говяжий или куриный) и, разминая вилкой, жарьте около 5 минут до лёгкой румяной корочки. Приправьте солью, чёрным перцем, паприкой и сушёным чесноком, вмешайте столовую ложку томатной пасты и две столовые ложки кетчупа, тушите ещё 5 минут. Пока фарш готовится, отварите 450 г макарон (подходят рожки, перья или спагетти) до полуготовности.

Выложите их в сковороду к фаршу, перемешайте, добавьте 50 г тёртого пармезана и 100 г творожного сыра — он придаст соусу бархатистую текстуру. Накройте сковороду крышкой и дайте блюду постоять 5 минут без огня.

Ранее мы делились рецептом сырных макарон. Простое блюдо с соусом из четырех ингредиентов выручает всегда.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
