11 августа 2025 в 10:30

Тарт-татен со сливами и персиками — просто вкуснятина! Упрощенный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тарт-татен со сливами и персиками — просто вкуснятина! Упрощенный рецепт! Этот французский десерт с золотистой карамелью и нежными фруктами станет звездой вашего стола. Аппетитный аромат, хрустящее тесто и сочная фруктовая начинка — идеальное сочетание простоты и изысканности!

Ингредиенты

  • Сливы — 5-6 шт.
  • Персики — 2-3 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Слоёное бездрожжевое тесто — 250 г
  • Корица — 1/2 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

  1. В чугунной сковороде или форме для тарта растопите сахар с маслом на среднем огне до золотисто-янтарного цвета — это займет около 5–7 минут. Снимите с огня.
  2. Сливы и персики нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и аккуратно выложите поверх карамели плотным слоем, посыпьте корицей. Сверху накройте раскатанным тестом, аккуратно заправив края внутрь формы.
  3. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 5 минут, затем переверните на сервировочное блюдо — карамель равномерно покроет фрукты.

Подача: идеален тёплым со взбитыми сливками или ванильным мороженым.

Ранее мы готовили пирог «12 ложек» — легко запомнить, легко готовить! Получается очень вкусно.

пироги
сливы
десерты
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
