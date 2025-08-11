Тарт-татен со сливами и персиками — просто вкуснятина! Упрощенный рецепт

Тарт-татен со сливами и персиками — просто вкуснятина! Упрощенный рецепт! Этот французский десерт с золотистой карамелью и нежными фруктами станет звездой вашего стола. Аппетитный аромат, хрустящее тесто и сочная фруктовая начинка — идеальное сочетание простоты и изысканности!

Ингредиенты

Сливы — 5-6 шт.

Персики — 2-3 шт.

Сахар — 120 г

Сливочное масло — 50 г

Слоёное бездрожжевое тесто — 250 г

Корица — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

В чугунной сковороде или форме для тарта растопите сахар с маслом на среднем огне до золотисто-янтарного цвета — это займет около 5–7 минут. Снимите с огня. Сливы и персики нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком и аккуратно выложите поверх карамели плотным слоем, посыпьте корицей. Сверху накройте раскатанным тестом, аккуратно заправив края внутрь формы. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 5 минут, затем переверните на сервировочное блюдо — карамель равномерно покроет фрукты.

Подача: идеален тёплым со взбитыми сливками или ванильным мороженым.

