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09 июля 2025 в 11:30

Пирог «12 ложек» — легко запомнить, легко готовить! Получается очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «12 ложек» — легко запомнить, легко готовить! Получается очень вкусно! Он мягкий, пышный, с тонким лимонным ароматом. Название говорит само за себя: ингредиенты легко отмерить обычной столовой ложкой. Без весов, без лишних забот — идеальный вариант для утренней спонтанной выпечки. Особенно хорош с кофе или чаем.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 12 ст. л.
  • Сахар — 12 ст. л.
  • Молоко — 12 ст. л.
  • Масло растительное — 12 ст. л.
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ст. л.
  • Сахар ванильный — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 ст. л.
  • Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте молоко, масло — перемешайте венчиком. Смешайте муку, разрыхлитель и соль, всыпьте в жидкую смесь.
  2. Аккуратно вмешайте, добавьте лимонный сок и цедру. Вылейте в форму 20–22 см, дно застелите пергаментом. Выпекайте при 180 °C около 30 минут. Посыпьте пудрой и нарежьте.

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