Пирог «12 ложек» — легко запомнить, легко готовить! Получается очень вкусно! Он мягкий, пышный, с тонким лимонным ароматом. Название говорит само за себя: ингредиенты легко отмерить обычной столовой ложкой. Без весов, без лишних забот — идеальный вариант для утренней спонтанной выпечки. Особенно хорош с кофе или чаем.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 12 ст. л.

Сахар — 12 ст. л.

Молоко — 12 ст. л.

Масло растительное — 12 ст. л.

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Сахар ванильный — 1 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Цедра лимона — 1 ст. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте молоко, масло — перемешайте венчиком. Смешайте муку, разрыхлитель и соль, всыпьте в жидкую смесь. Аккуратно вмешайте, добавьте лимонный сок и цедру. Вылейте в форму 20–22 см, дно застелите пергаментом. Выпекайте при 180 °C около 30 минут. Посыпьте пудрой и нарежьте.

Ранее мы готовили пирог «Зебра»! Выглядит как из кондитерской, а готовить проще пареной репы.