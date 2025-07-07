Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовить проще пареной репы

Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовится проще пареной репы! Хотите порадовать близких чем-то вкусным и красивым? Нежный, воздушный, с чередующимися полосками светлого и шоколадного теста, он не только вкусный, но и эффектно выглядит на разрезе. А готовится удивительно просто!
Ингредиенты
- Сахар — 2 ст.
- Сливочное масло — 200 г
- Куриное яйцо — 5 шт.
- Пшеничная мука — 2 стакана
- Сметана — 1 банка
- Какао-порошок — 2 ст. ложки
- Гашеная сода — 1 ч. ложка
Приготовление
- Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить сметану, гашеную соду, растопленное масло и просеянную муку. Хорошо перемешать. Разделить тесто на две части: в одну добавить какао.
- В форму (26–28 см), смазанную маслом, поочередно выкладывать ложками светлое и темное тесто. Выпекать при 200 °C около 30 минут. Если верх схватился, а середина сырая — накрыть фольгой и допечь при 180 °C.
Пирог получается воздушным, ароматным и с ярким узором.
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