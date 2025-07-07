Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовить проще пареной репы

Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовить проще пареной репы

Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовится проще пареной репы! Хотите порадовать близких чем-то вкусным и красивым? Нежный, воздушный, с чередующимися полосками светлого и шоколадного теста, он не только вкусный, но и эффектно выглядит на разрезе. А готовится удивительно просто!

Ингредиенты

Сахар — 2 ст.

Сливочное масло — 200 г

Куриное яйцо — 5 шт.

Пшеничная мука — 2 стакана

Сметана — 1 банка

Какао-порошок — 2 ст. ложки

Гашеная сода — 1 ч. ложка

Приготовление

Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить сметану, гашеную соду, растопленное масло и просеянную муку. Хорошо перемешать. Разделить тесто на две части: в одну добавить какао. В форму (26–28 см), смазанную маслом, поочередно выкладывать ложками светлое и темное тесто. Выпекать при 200 °C около 30 минут. Если верх схватился, а середина сырая — накрыть фольгой и допечь при 180 °C.

Пирог получается воздушным, ароматным и с ярким узором.

Ранее мы делились рецептом, где понадобятся лишь кефир, 1 шоколадка и 3 яйца! Быстрый шоколадный пирог «Гости на пороге».