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07 июля 2025 в 14:00

Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовить проще пареной репы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Зебра» — выглядит как из кондитерской, а готовится проще пареной репы! Хотите порадовать близких чем-то вкусным и красивым? Нежный, воздушный, с чередующимися полосками светлого и шоколадного теста, он не только вкусный, но и эффектно выглядит на разрезе. А готовится удивительно просто!

Ингредиенты

  • Сахар — 2 ст.
  • Сливочное масло — 200 г
  • Куриное яйцо — 5 шт.
  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Сметана — 1 банка
  • Какао-порошок — 2 ст. ложки
  • Гашеная сода — 1 ч. ложка

Приготовление

  1. Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавить сметану, гашеную соду, растопленное масло и просеянную муку. Хорошо перемешать. Разделить тесто на две части: в одну добавить какао.
  2. В форму (26–28 см), смазанную маслом, поочередно выкладывать ложками светлое и темное тесто. Выпекать при 200 °C около 30 минут. Если верх схватился, а середина сырая — накрыть фольгой и допечь при 180 °C.

Пирог получается воздушным, ароматным и с ярким узором.

Ранее мы делились рецептом, где понадобятся лишь кефир, 1 шоколадка и 3 яйца! Быстрый шоколадный пирог «Гости на пороге».

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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