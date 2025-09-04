Густое повидло из сливы — как мармелад! Самый лучший рецепт августа

Это повидло — настоящая алхимия летних слив! Его бархатистая текстура, насыщенный вкус и глубокий аромат напомнят о щедром августе даже в самый холодный зимний вечер. Идеально для тостов, творога или как начинка для румяных пирогов — оно станет королем ваших заготовок!

Для приготовления вам понадобится: 2 кг спелых слив, 1 кг сахара и сок половины лимона. Сливы вымойте, удалите косточки и разрежьте на четвертинки. Сложите в широкий таз или кастрюлю с толстым дном, пересыпьте сахаром и оставьте на 4–6 часов, чтобы они пустили сок.

Поставьте на медленный огонь и, помешивая, доведите до кипения. Варите 40 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок — он подчеркнет вкус и поможет сохранить яркий цвет. Пюрируйте массу погружным блендером до однородности и уваривайте еще 20–30 минут, постоянно помешивая, пока капля повидла не будет растекаться на холодном блюдце.

Горячее повидло разлейте по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте. Это повидло особенно ценно тем, что его вкус с каждым месяцем становится только богаче и гармоничнее! Попробуйте намазать его на свежий хлеб с толстым слоем сливочного масла — это вкус детства, который не забывается!

