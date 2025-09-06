Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025

Открыли для себя кайфовую закуску — готовим дома вяленые сливы

Вяленые сливы — это изысканная сладко-пряная закуска с насыщенным вкусом и упругой текстурой. Сочетание фруктовой сладости, ароматных трав и оливкового масла создает сложный букет, характерный для средиземноморской кухни. Такой деликатес станет прекрасным дополнением к сырной тарелке или самостоятельной закуской к хорошему вину.

2 кг спелых, но упругих слив разрезают пополам и удаляют косточки. Половинки слив выкладывают на противень срезом вверх. Посыпают 1 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара, обильно сбрызгивают оливковым маслом. Сверху распределяют сухие итальянские травы, розмарин, тимьян и несколько долек чеснока по вкусу. Сушат в духовке при минимальной температуре (70–80 °C) с приоткрытой дверцей в течение 6–8 часов до желаемой упругости. Готовые сливы должны остаться мягкими внутри, но подвялиться снаружи.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

