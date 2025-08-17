Шоколадные блины в дырочку за 20 минут! Вкуснятина на кефире и кипятке! Эти воздушные шоколадные блины с насыщенным вкусом какао станут любимым лакомством для всей семьи! Идеальный вариант для сытного завтрака или сладкого перекуса.
Ингредиенты
- Куриные яйца — 4 шт.
- Сахар — 4–5 ст. л. (по вкусу)
- Кефир — 480 мл (2 стакана)
- Кипяток — 480 мл (2 стакана)
- Мука пшеничная — 320 г (2 стакана)
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Постепенно влейте кефир комнатной температуры, продолжая перемешивать. В кипяток добавьте соду, быстро размешайте и сразу влейте в яично-кефирную смесь. Тесто начнет пузыриться — это нормально!
- Просеянную муку смешайте с какао, постепенно введите в жидкую основу. Добавьте растительное масло и ванилин, тщательно перемешайте венчиком до исчезновения комочков. Дайте тесту постоять 10 минут — за это время кефир и сода сделают его более воздушным.
- На хорошо разогретую сковороду (лучше антипригарную) налейте половник теста, распределяя его тонким слоем. Жарьте на среднем огне 1–2 минуты с каждой стороны.
