Шоколадные блины в дырочку за 20 минут! Вкуснятина на кефире и кипятке

Шоколадные блины в дырочку за 20 минут! Вкуснятина на кефире и кипятке! Эти воздушные шоколадные блины с насыщенным вкусом какао станут любимым лакомством для всей семьи! Идеальный вариант для сытного завтрака или сладкого перекуса.

Ингредиенты

  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сахар — 4–5 ст. л. (по вкусу)
  • Кефир — 480 мл (2 стакана)
  • Кипяток — 480 мл (2 стакана)
  • Мука пшеничная — 320 г (2 стакана)
  • Какао-порошок — 3 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Постепенно влейте кефир комнатной температуры, продолжая перемешивать. В кипяток добавьте соду, быстро размешайте и сразу влейте в яично-кефирную смесь. Тесто начнет пузыриться — это нормально!
  2. Просеянную муку смешайте с какао, постепенно введите в жидкую основу. Добавьте растительное масло и ванилин, тщательно перемешайте венчиком до исчезновения комочков. Дайте тесту постоять 10 минут — за это время кефир и сода сделают его более воздушным.
  3. На хорошо разогретую сковороду (лучше антипригарную) налейте половник теста, распределяя его тонким слоем. Жарьте на среднем огне 1–2 минуты с каждой стороны.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
