Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды

Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды

Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды. Нежная паста с кремовым соусом из авокадо, ароматной курицей и свежими томатами черри. Идеальное сочетание полезных жиров, белков и сложных углеводов для сбалансированного и вкусного приема пищи.

Ингредиенты

Макароны — 200 г

Грудка куриная — 300 г

Авокадо — 2 шт.

Сыр творожный — 100 г

Сыр пармезан — 30 г

Томаты черри — 150 г

Масло сливочное — 50 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Зелень свежая — 1 пучок

Сок лимонный — 1 ст. л.

Специи — по вкусу

Соль — по вкусу

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Приготовление

Авокадо очистить, удалить косточку. В блендере измельчить авокадо с творожным сыром, оливковым маслом и зеленью до кремообразной консистенции, при необходимости добавив немного воды. Куриную грудку нарезать кубиками, обжарить на сливочном масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить разрезанные пополам томаты черри, готовить 2–3 минуты. Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Соединить пасту, курицу с томатами и соус из авокадо в глубокой сковороде, прогреть 2–3 минуты. Влить лимонный сок, посыпать базиликом и тертым пармезаном. Подавать сразу после приготовления.

Ранее мы готовили сырные макароны обожает вся семья. Простой рецепт соуса из 4 ингредиентов выручает всегда.