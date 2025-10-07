Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:00

Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды. Нежная паста с кремовым соусом из авокадо, ароматной курицей и свежими томатами черри. Идеальное сочетание полезных жиров, белков и сложных углеводов для сбалансированного и вкусного приема пищи.

Ингредиенты

  • Макароны — 200 г
  • Грудка куриная — 300 г
  • Авокадо — 2 шт.
  • Сыр творожный — 100 г
  • Сыр пармезан — 30 г
  • Томаты черри — 150 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Зелень свежая — 1 пучок
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Специи — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Базилик сушеный — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Авокадо очистить, удалить косточку. В блендере измельчить авокадо с творожным сыром, оливковым маслом и зеленью до кремообразной консистенции, при необходимости добавив немного воды. Куриную грудку нарезать кубиками, обжарить на сливочном масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить разрезанные пополам томаты черри, готовить 2–3 минуты.
  2. Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Соединить пасту, курицу с томатами и соус из авокадо в глубокой сковороде, прогреть 2–3 минуты. Влить лимонный сок, посыпать базиликом и тертым пармезаном. Подавать сразу после приготовления.

Ранее мы готовили сырные макароны обожает вся семья. Простой рецепт соуса из 4 ингредиентов выручает всегда.

