Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды. Нежная паста с кремовым соусом из авокадо, ароматной курицей и свежими томатами черри. Идеальное сочетание полезных жиров, белков и сложных углеводов для сбалансированного и вкусного приема пищи.
Ингредиенты
- Макароны — 200 г
- Грудка куриная — 300 г
- Авокадо — 2 шт.
- Сыр творожный — 100 г
- Сыр пармезан — 30 г
- Томаты черри — 150 г
- Масло сливочное — 50 г
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Зелень свежая — 1 пучок
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Специи — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Базилик сушеный — 1 ч. л.
Приготовление
- Авокадо очистить, удалить косточку. В блендере измельчить авокадо с творожным сыром, оливковым маслом и зеленью до кремообразной консистенции, при необходимости добавив немного воды. Куриную грудку нарезать кубиками, обжарить на сливочном масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить разрезанные пополам томаты черри, готовить 2–3 минуты.
- Пасту отварить согласно инструкции на упаковке. Соединить пасту, курицу с томатами и соус из авокадо в глубокой сковороде, прогреть 2–3 минуты. Влить лимонный сок, посыпать базиликом и тертым пармезаном. Подавать сразу после приготовления.
