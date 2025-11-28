Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели

Если вы устали от суховатого шницеля и ищете более сочную и ароматную альтернативу, грузинская аджарская запеканка с картошкой станет для вас настоящим открытием! Это блюдо сочетает в себе хрустящую золотистую корочку и нежнейшую картофельную начинку с кавказскими специями. В отличие от шницеля, который часто бывает жестким, эта запеканка всегда остается сочной внутри благодаря особой технологии приготовления. Блюдо идеально передает дух грузинской кухни — щедрой, душевной и невероятно вкусной. Оно подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, неизменно вызывая восторг у всех, кто его пробует.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 луковицы, 4 яйца, 200 г сыра сулугуни, 1 стакан мацони или кефира, 3 ст.л. муки, пучок кинзы, соль, хмели-сунели и растительное масло. Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте кружочками. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. Взбейте яйца с мацони, мукой и специями. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: картофель, лук, тертый сыр и измельченную кинзу. Залейте яичной смесью и выпекайте при 180°C 35-40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей. Подавайте со сметаной или мацони.

