День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:00

Голубцам прощай! Готовлю грузинскую хачапури с картошкой — выглядит аппетитно, тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы устали от долгого процесса приготовления голубцов, грузинское хачапури с картошкой станет приятной альтернативой! Это блюдо сочетает в себе нежное тесто и сытную картофельно-сырную начинку, создавая гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным. В отличие от голубцов, где нужно заворачивать начинку в капустные листья, здесь все гораздо проще — достаточно замесить простое тесто и подготовить начинку. Хачапури с картошкой — это сытное и самодостаточное блюдо, которое не требует дополнений. Оно идеально подойдет для семейного ужина или встречи гостей — выглядит аппетитно и по-настоящему по-грузински щедро.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 стакан кефира, 100 г сливочного масла, 1 ч.л. соды, щепотка соли. Для начинки: 5-6 отварных картофелин, 300 г сулугуни, 1 луковица, 50 г сливочного масла, зелень и специи по вкусу. Замесите тесто из муки, кефира, растопленного масла, соды и соли. Дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки разомните картофель, добавьте тертый сыр, обжаренный лук, зелень и специи. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в круг. Выложите начинку, защипните края как у вареника, затем аккуратно раскатайте в лепешку. Выпекайте на сухой сковороде под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Хачапури-десятиминутка: сырная лепешка на сковороде на завтрак и перекус
Общество
Хачапури-десятиминутка: сырная лепешка на сковороде на завтрак и перекус
Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури
Общество
Русские лепешки с сыром за 10 минут: секрет — ждем, пока кефир запузырится от соды. Вкуснее и проще хачапури
Оливье — это скучно! Собираю салат «Хрустальная ночь» с курицей и грушей! 4 ингредиента и сыр
Общество
Оливье — это скучно! Собираю салат «Хрустальная ночь» с курицей и грушей! 4 ингредиента и сыр
Плавленым сыркам нет! Готовлю творожный крем с зеленью — вкусно на бутерброды и на крекеры
Общество
Плавленым сыркам нет! Готовлю творожный крем с зеленью — вкусно на бутерброды и на крекеры
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов
Общество
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов
хачапури
рецепты
картофель
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере
Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
В подполье заявили об ударе по украинскому аэродрому со специалистами НАТО
Потерявший при взрыве пальцы ребенок мечтал о портрете Путина
Украинцы ответили, хотят ли они отставки главы офиса Зеленского
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.