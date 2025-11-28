Голубцам прощай! Готовлю грузинскую хачапури с картошкой — выглядит аппетитно, тает во рту

Если вы устали от долгого процесса приготовления голубцов, грузинское хачапури с картошкой станет приятной альтернативой! Это блюдо сочетает в себе нежное тесто и сытную картофельно-сырную начинку, создавая гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным. В отличие от голубцов, где нужно заворачивать начинку в капустные листья, здесь все гораздо проще — достаточно замесить простое тесто и подготовить начинку. Хачапури с картошкой — это сытное и самодостаточное блюдо, которое не требует дополнений. Оно идеально подойдет для семейного ужина или встречи гостей — выглядит аппетитно и по-настоящему по-грузински щедро.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 стакан кефира, 100 г сливочного масла, 1 ч.л. соды, щепотка соли. Для начинки: 5-6 отварных картофелин, 300 г сулугуни, 1 луковица, 50 г сливочного масла, зелень и специи по вкусу. Замесите тесто из муки, кефира, растопленного масла, соды и соли. Дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки разомните картофель, добавьте тертый сыр, обжаренный лук, зелень и специи. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в круг. Выложите начинку, защипните края как у вареника, затем аккуратно раскатайте в лепешку. Выпекайте на сухой сковороде под крышкой по 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

