Оливье — это скучно! Собираю салат «Хрустальная ночь» с курицей и грушей! 4 ингредиента и сыр

Надоела из года в год одна и та же история с оливье? Тогда этот рецепт станет для вас настоящим открытием! Салат «Хрустальная ночь» с курицей и грушей — это элегантная и современная альтернатива классике, которая поразит ваших гостей и гармонично впишется в праздничное меню. Нежное куриное филе, хрустящая свежая груша, пикантные нотки сыра с плесенью и хрустящие орехи создают сложную палитру вкусов, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Этот салат не только невероятно вкусный, но и красивый — он действительно напоминает хрустальную ночь с ее переливами и блеском.

Для приготовления вам понадобится: 300 г запеченного куриного филе, 2 спелые груши, 100 г рукколы, 100 г грецких орехов, 150 г сыра с плесенью, 3 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. бальзамического крема, 1 ч.л. меда, соль. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками. Груши нарежьте тонкими дольками, не очищая от кожуры. Сыр раскрошите вилкой. Орехи слегка подрумяньте на сухой сковороде. Выкладывайте салат слоями: сначала рукколу, затем курицу, дольки груш и сыр. Посыпьте орехами. Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим кремом, медом и щепоткой соли. Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы груша сохранила свою хрустящую текстуру.

