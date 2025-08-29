День знаний — 2025
29 августа 2025 в 05:00

Шарики-роллы из риса и крабовых палочек! Всего 4 ингредиента и — готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие шарики-роллы из риса и крабовых палочек! Всего 4 ингредиента и — готово! Идеальное блюдо для тех, кто любит японскую кухню, но не хочет заморачиваться со скручиванием. Получаются невероятно аппетитные и хрустящие рисовые шарики с начинкой!

Ингредиенты

  • Рис — 200 г
  • Крабовые палочки — 1 упаковка (180–200 г)
  • Сыр мягкий (творожный или филадельфия) — 3 ст. л.
  • Соус шрирача — по вкусу
  • Нори — 1 лист

Для панировки: мука, яйцо, сухари панировочные

Приготовление

  1. Отварите рис. В готовый горячий рис добавьте рисовый уксус (1 ст. л.), 1 ч. л. сахара и соль по вкусу, хорошо перемешайте и дайте остыть. Рис смешайте с измельчёнными крабовыми палочками (берите те, что хорошо разбираются на волокна), мягким сыром, соусом шрирача и мелко нарезанными полосками нори.
  2. Всё тщательно перемешайте, сформируйте из массы небольшие кругляши или котлетки. Обваляйте каждый кругляш сначала в муке, затем во взбитом яйце и завершите в панировочных сухарях. Обжарьте в большом количестве масла до золотистой хрустящей корочки.

Ранее мы готовили закуску из рисовой бумаги! Быстрые спринг-роллы с рыбкой.

рис
крабовые палочки
Роллы
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
