Салат «Королевская шубка» без свеклы с яйцами: шикарный салат на Новый год, секрет — именно в этих слоях. Вам точно понравится именно такой вариант этой изысканной закуски. Она получается нежной, нарядной и по-настоящему праздничной.

Для ее приготовления возьмите: 200 г красной рыбы (форель или семга), 2 средние штуки отварного картофеля (≈250 г), 1–2 штуки отварной моркови (≈150 г), 4 вареных яйца, 1 средняя луковица (≈80 г), 80–100 г красной икры и 150–180 г майонеза для промазки слоев.

Как приготовить: отварные овощи и яйца натрите на мелкой терке. Красную рыбу нарежьте тонкими небольшими ломтиками или кубиками. Лук мелко нарежьте, промойте холодной водой, чтобы ушла лишняя горечь, и смешайте его с небольшим количеством майонеза. Собирайте салат слоями, смазывая каждый майонезом (кроме слоев с рыбой и икрой): 1) красная рыба, 2) смесь лука с майонезом, 3) картофель, 4) морковь, 5) яйца. Верхний слой щедро украсьте красной икрой. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике перед подачей.

