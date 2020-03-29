https://static.news.ru/photo/3f89a456-71b1-11ea-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Священнослужители Русской православной церкви во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 продолжат богослужения. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он отметил, что такое решение было принято по благословению патриарха московского и всея Руси Кирилла.

Более того, я надеюсь, что там, где это возможно, какое-то небольшое количество прихожан смогут находиться в храмах, — цитирует Легойду ТАСС.

Русская православная церковь (РПЦ), в отличие от других конфессий, не стала ограничивать работу храмов. Духовенство заявило, что не планирует менять порядок публичных богослужений. Однако для тех, кто не может посещать храмы, пообещали организовать трансляцию богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.

Перспективу закрытия приходов в РПЦ назвали вероятной в случае введения властями карантина, который ограничит пользование общественным транспортом, а также запретит посещение публичных мест. Тем не менее, когда похожее распоряжение отдал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в Церкви назвали его незаконным.

Тем не менее, россиян попросили воздержаться от паломнических поездок, в социальной сети «Одноклассники» для верующих организовали видеочат, а патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения.