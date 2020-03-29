https://static.news.ru/photo/33b3b344-71a5-11ea-a03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом временно отказаться от походов в храмы в связи с распространение новой коронавирусной инфекции.

Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, — отметил он во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Патриарх подчеркнул, что пример святой является свидетельством того, что можно спастись и без посещения храма, передаёт РИА Новости.

Христианская святая Мария Египетская на протяжении 47 лет находилась в пустыне в уединении, соблюдая пост.

Как писал NEWS.ru, ранее в РПЦ заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений из-за пандемии коронавируса. Однако для тех, кто не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.

Согласно последним данным, в России — 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает тысячу человек. Выздоровели 64 человека, восемь заболевших скончались.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.