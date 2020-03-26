https://static.news.ru/photo/e323e1a2-6f55-11ea-86f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь не планирует менять порядок публичных богослужений в столице после рекомендации мэра Сергея Собянина отказаться от посещения храмов, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, РПЦ с пониманием относится к призыву властей и мотивам, по которым он был озвучен.

Вместе с тем пастырский долг духовенства будет в полном объёме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе, — отметил он в своём Telegram-канале.

Легойда добавил, что для тех, кто решил из-за коронавируса не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.

Как писал NEWS.ru, ранее церковный публицист и миссионер иеромонах Макарий заявил, что мировая пандемия коронавируса COVID-19, уже унёсшая более 20 тысяч жизней, является не наказанием, а «научением, вразумлением человечества».

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.