https://static.news.ru/photo/32116e4c-6dee-11ea-958d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь рассматривает исключительно как крайнюю меру перспективу закрытия приходов из-за угрозы распространения коронавируса. Однако при определённых обстоятельствах такое решение может быть принято, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

По его словам, подобное возможно в случае введения властями повсеместного режима карантина с запретом россиянам посещать общественные места.

Вопрос об ограничении доступа в храмы <...> может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие, — приводит слова Дионисия пресс-служба Московского патриархата.

Митрополит также призвал настоятелей на местах быть на связи с властями и регулярно информировать их о принимаемых мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности прихожан.

В случае издания официальных актов региональных властей духовенству рекомендовано принимать, «исходя из пастырских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни».

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал пожилых россиян отказаться от посещения церковных служб на время пандемии коронавируса. По его словам, следует приходить только тогда, когда необходимо причаститься. Идею онлайн-причащения он отверг, объяснив это тем, что пожилые верующие могут принимать его от священника на дому.