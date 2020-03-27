https://static.news.ru/photo/78a7e728-7000-11ea-a57b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) в связи с эпидемией коронавирусной инфекции организовала видеочаты со священниками. Пообщаться с батюшкой можно с помощью онлайн-звонка в социальной сети «Одноклассники», сообщили в Московском патриархате.

Там отметили, что в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, у них появилась возможность «обратиться со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит».

Общаться с пользователями будут шесть священнослужителей из разных регионов России: иерей Святослав Шевченко из Благовещенска, иерей Константин Мальцев из Краснодарского края, иерей Владимир Панарин из Челябинска, иерей Альвиан Тхелидзе из Знаменска, иерей Вячеслав Нефёдов из Ярославля и протоиерей Сергей Воронкин из Новосибирской области.

Все они имеют опыт ведения видеоблогов и общения с пользователями онлайн, поэтому верующие «смогут получить ответы на свои вопросы — так же, как они сделали бы это в церкви», уточнили в РПЦ.

Позвонить можно из специальной группы «Поговори со священником». Все вызовы защищены end-to-end шифрованием, это обеспечит приватность разговоров.

Ранее, как писал NEWS.ru, в РПЦ заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений из-за пандемии коронавируса. Однако для тех, кто не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.