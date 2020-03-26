https://static.news.ru/photo/6e475182-6f98-11ea-8b34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правовое управление Русской православной церкви прокомментировало введённый губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым запрет на посещение религиозных объектов из-за распространения коронавируса. Там считают подобные меры незаконными.

В РПЦ напомнили, что в Конституции оговариваются условия для ограничения прав человека на свободу совести и вероисповедания. Соответствующие запреты могут быть введены только федеральным законом, говорится на сайте церкви.

Иные акты органов власти <...> не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса федерального закона, — подчеркнули там.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, исключение сделано только для столовых при предприятиях. При этом рестораны, кафе и другие заведения смогут доставлять свою продукцию по адресам, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.