https://static.news.ru/photo/15969f06-6f62-11ea-861f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга вводят новые ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.

Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, исключение сделано только для столовых при предприятиях. При этом рестораны, кафе и другие заведения смогут доставлять свою продукцию по адресам.

Наряду с этим временно закроются и большинство магазинов Северной столицы. Продолжат работу только продуктовые и те, что торгуют непроводольственными товарами первой необходимости, сообщает «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.