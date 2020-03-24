https://static.news.ru/photo/5e7e01ea-6df1-11ea-b211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Православным россиянам следует воздержаться от паломнических поездок на время пандемии коронавируса. Об этом предупредил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его мнению, посещение таких обителей России как Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь, Дивеево, островные Валаам и Соловки лучше отложить до лучших времён.

Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдёт эпидемия, — сказал Иларион в интервью РИА Новости.

Священнослужитель уточнил, что некоторые монастыри по рекомендации местных властей уже закрыли доступ для паломников.

Он также отметил, что Церковь прорабатывает различные варианты, как можно уберечь от распространения инфекции прихожан, не ограничивая доступ в храмы. По его словам, в качестве одной их мер предполагается «вместо одной воскресной литургии служить две — раннюю и позднюю». Помимо этого, когда потеплеет, можно будет совершать богослужения на улице, добавил митрополит.

Ранее NEWS.ru писал, что перспективу закрытия приходов из-за угрозы распространения коронавируса Русская православная церковь рассматривает исключительно как крайнюю меру. Однако такое решение может быть принято в случае введения властями режима карантина, который ограничит пользование общественным транспортом, а также запретит посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.