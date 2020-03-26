https://static.news.ru/photo/554c4daa-6f5b-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса рассказала о мерах во время пандемии COVID-19. Церковь организует для прихожан трансляции богослужений на телевидении и в социальных сетях.

Увидеть мероприятия можно будет на каналах «Союз» и «Спас», передаёт РИА Новости.

Для тех, кто, следуя рекомендации столичных и областных властей, примет решение остаться дома, будет организована регулярная трансляция богослужений, которая призвана принести этим людям утешение в нынешних исключительных условиях, — говорится в заявлении РПЦ.

Там отметили, что в храмах дежурят священники, которые исполняют просьбы о причащении на дому для людей, соблюдающих карантин.

Как писал NEWS.ru, ранее церковный публицист и миссионер иеромонах Макарий заявил, что мировая пандемия коронавируса COVID-19, уже унёсшая более 20 тысяч жизней, является не наказанием, а «научением, вразумлением человечества».

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.