Рагу из баклажанов со сметаной и сыром! 4 ингредиента для шикарного ужина

Рагу из баклажанов со сметаной и сыром! Всего 4 ингредиента для шикарного ужина! Это блюдо — настоящее объятие вкусов: мягкие баклажаны, сладкий лук, ароматные травы и тягучий сыр. Просто, сытно и невероятно вкусно!
Ингредиенты
- Баклажаны — 700 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сметана — 180 г
- Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 100 г
- Прованские травы — 1/2 ч. л.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
- Баклажаны нарезаем кубиками 2×2 см. Если овощи горчат, посыпаем солью и оставляем на 30 минут, затем промываем и обсушиваем. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем баклажаны 10 минут до румяности — важно именно зажарить, а не тушить.
- Добавляем мелко нарезанный лук, прованские травы, соль и перец. Готовим ещё 6–8 минут на среднем огне. Если масса кажется суховатой, вливаем 2–3 ст. л. воды.
- Вводим сметану, аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и томим на малом огне 20–25 минут. В конце обильно посыпаем тёртым сыром, накрываем крышкой и ждём 2–3 минуты до полного расплавления. Пищевая ценность на 100 граммов: 104 ккал.
