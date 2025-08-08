Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:00

Рагу из баклажанов со сметаной и сыром! 4 ингредиента для шикарного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу из баклажанов со сметаной и сыром! Всего 4 ингредиента для шикарного ужина! Это блюдо — настоящее объятие вкусов: мягкие баклажаны, сладкий лук, ароматные травы и тягучий сыр. Просто, сытно и невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 700 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 180 г
  • Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 100 г
  • Прованские травы — 1/2 ч. л.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарезаем кубиками 2×2 см. Если овощи горчат, посыпаем солью и оставляем на 30 минут, затем промываем и обсушиваем. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем баклажаны 10 минут до румяности — важно именно зажарить, а не тушить.
  2. Добавляем мелко нарезанный лук, прованские травы, соль и перец. Готовим ещё 6–8 минут на среднем огне. Если масса кажется суховатой, вливаем 2–3 ст. л. воды.
  3. Вводим сметану, аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и томим на малом огне 20–25 минут. В конце обильно посыпаем тёртым сыром, накрываем крышкой и ждём 2–3 минуты до полного расплавления. Пищевая ценность на 100 граммов: 104 ккал.

Ранее мы делились рецептом баклажанов с салом! Покорят вас с первого кусочка!

баклажаны
овощи
рагу
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору в своей Сюникской области
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.