Рагу из баклажанов со сметаной и сыром! 4 ингредиента для шикарного ужина

Рагу из баклажанов со сметаной и сыром! Всего 4 ингредиента для шикарного ужина! Это блюдо — настоящее объятие вкусов: мягкие баклажаны, сладкий лук, ароматные травы и тягучий сыр. Просто, сытно и невероятно вкусно!

Ингредиенты

Баклажаны — 700 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 180 г

Сыр (твёрдый или полутвёрдый) — 100 г

Прованские травы — 1/2 ч. л.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Баклажаны нарезаем кубиками 2×2 см. Если овощи горчат, посыпаем солью и оставляем на 30 минут, затем промываем и обсушиваем. В разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем баклажаны 10 минут до румяности — важно именно зажарить, а не тушить. Добавляем мелко нарезанный лук, прованские травы, соль и перец. Готовим ещё 6–8 минут на среднем огне. Если масса кажется суховатой, вливаем 2–3 ст. л. воды. Вводим сметану, аккуратно перемешиваем, накрываем крышкой и томим на малом огне 20–25 минут. В конце обильно посыпаем тёртым сыром, накрываем крышкой и ждём 2–3 минуты до полного расплавления. Пищевая ценность на 100 граммов: 104 ккал.

