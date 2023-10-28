Проверенный временем рецепт пельменей Рассказываем, как приготовить пельмени по классическому рецепту, а также о других вариантах приготовления этого вкусного и сытного блюда

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Классический рецепт пельменей

Конечно, проще купить готовый полуфабрикат, но самые вкусные пельмени — домашние, с этим не поспорить. Не зря во многих семьях есть традиция лепить их всей семьей. Рассказываем, как приготовить пельмени по классическому рецепту, а также о других вариантах приготовления этого вкусного и сытного блюда.

Рецепт теста для пельменей

Пельмени начинаются с теста. Но несмотря на огромное количество рецептов домашних пельменей, найти рецепт подходящего теста совсем непросто. Кроме того, чтобы быть вкусным, оно должно иметь и другие характеристики. Тесто должно легко и тонко раскатываться, быть мягким и податливым, хорошо слепляться, не разбухать во время варки.

Многовековой опыт народов определил классическим рецептом теста для пельменей состав из яиц, муки и воды. Но пропорции указываются разные. Обратившись к тому же многовековому опыту, мы выяснили, что секрет кроется в соотношении яиц и муки: для одного яйца среднего размера необходимо брать 2 стакана муки.

Для традиционных пельменей нужна самая обычная пшеничная мука высшего сорта. Чтобы получить нужную вязкость, воду (можно молоко) нужно добавлять в теплом виде. Для пластичности и податливости в тесто добавляется растительное масло. Итак, делимся рецептом идеального теста для пельменей.

Потребуется:

2 ст. муки;

½ ст. молока;

⅓ ст. воды;

1 яйцо;

1 ч. л. масла;

1 ч. л. соли.

Готовить очень просто: насыпать на стол или в чашку 2 стакана просеянной муки горкой, по центру сделать небольшое углубление. Разбить в него яйцо и добавить теплую воду, молоко, соль, начать замешивать тесто вилкой, затем тщательно вымешивать руками не менее 10–15 минут. Добавить растительное масло и еще раз вымесить. Полученное тесто оставить «отдохнуть» в чашке на 40 минут при комнатной температуре, накрыв полотенцем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт пельменей

Готовим идеальные пельмени: классический рецепт

Главное в пельменях — это начинка, то есть фарш. Вкус фарша зависит в первую очередь от качества исходного сырья. Плюс к этому, должна быть однородная консистенция, с оптимальной плотностью и сочностью. Для прокрутки мяса лучше использовать крупную насадку мясорубки.

Самый вкусный рецепт домашних пельменей включает два сорта мяса — свинину и говядину в равных пропорциях. Из говядины лучше брать лопатку или огузок, из свинины — шею или окорок с жиром, так фарш будет сочнее. Если нужно сделать фарш более мраморным, возьмите грудинку, а для сочности отдельно добавьте сало. Есть более легкие варианты начинок: кролик, филе индейки, куриные бедра. Чтобы фарш не был сухим, можно добавить грибы или мелко нарезанный лук, но помните, что лук не должен перетягивать акцент на себя.

Рецепт начинки для пельменей

Для фарша понадобится:

300 г говядины;

300 г свинины;

репчатый лук — 1 шт.;

холодная вода — ⅓ стакана;

соль, перец, чеснок по вкусу.

Как готовить: мясо, лук, чеснок нарезать кусочками и прокрутить через мясорубку. Посолить, поперчить. Начинка должна быть хорошо посолена, иначе пельмени будут пресными, без насыщенного вкуса. Затем нужно влить воду. Вливать частями, постепенно, тщательно перемешивая. Так вода постепенно впитается в мясо, фарш не будет жидким. Накрыть блюдо с фаршем пищевой пленкой и поставить в холодильник на 60 мин.

Итак, тесто готово, начинка готова. Далее пошаговый рецепт пельменей:

Разделить тесто на 4 части. Одну часть нужно раскатать в тонкий пласт и разложить его на пельменнице. Немного прижмите руками, чтобы были слегка видны очертания ячеек. Если планируете делать пельмени руками, то на этом листе теста рюмкой вырежьте кружочки. В каждую ячейку поместить фарш при помощи чайной ложки. При ручной лепке каждый пельмень нужно лепить отдельно. Раскатать второй пласт теста и накрыть им пельменницу с разложенным по ячейкам фаршем. Чуть прижать его руками, присыпать мукой и раскатать скалкой. Часть пельменей продавится, остальные выдавите при помощи рук. Соберите по краям пельменницы лишнее тесто, добавьте его к оставшемуся и раскатайте новый пласт для следующей порции пельменей.

Готовые пельмени нужно разложить на ровной сухой поверхности, присыпанной мукой. Для заморозки нужно разложить их на доске, покрытой пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру. После того как застынут, можно поместить в пакет или специальный контейнер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт домашних пельменей

Рецепт пельменей на сковороде

Пельмени не только варят, но и жарят, процесс приготовления любимого блюда на сковороде так же прост, как и в кастрюле. Готовые пельмени приобретают румяную хрустящую корочку, а начинка остается сочной и ароматной. В интернете можно найти множество рецептов жареных пельменей, мы же отобрали самые вкусные.

Классический рецепт приготовления пельменей на сковороде довольно прост: замороженные пельмени поместить на сковороду с разогретым растительным маслом, жарить 5 минут, перевернуть и жарить еще 5 минут на среднем огне. Затем добавляем соль, специи, лавровый лист и немного воды. Накрыть крышкой и тушить 7–10 минут. Готовое блюдо украсить зеленью.

Есть и другие рецепты жареных пельменей.

Жареные пельмени со сметаной

500 г замороженных пельменей обжариваем на сковороде в растительном масле около 10 минут, периодически перемешивая. Одну репчатую луковицу мелко порезать и добавить к пельменям, обжаривать 3 минуты. Затем добавить полстакана горячей воды, 3 ст. ложки сметаны, соль, перец по вкусу. Накрыть крышкой и тушить 10 минут.

Жареные пельмени под сыром

500 г замороженных пельменей также обжариваем около 10 минут, периодически перемешивая. Добавить полстакана горячей воды, соль, перец по вкусу, накрыть крышкой и тушить 10 минут. Натереть на терке 40–50 г сыра твердого сорта, равномерно посыпать им пельмени. Оставить под крышкой еще на 5 минут. Вкусное сытное блюдо готово.

Жареные пельмени с грибами

Можно приготовить с шампиньонами или вешенками. 400 г замороженных пельменей обжаривать на сковороде с растительным маслом около 10 минут, периодически перемешивая. 1 луковицу и 300 г грибов нарезать и обжарить на другой сковороде, можно на сливочном масле. По готовности отправить грибы с луком к пельменям, добавить 3 ст. л. сметаны, соль, перец. Подержать под крышкой еще 5 минут.

Кроме того, пельмени можно не только варить и жарить, но и запекать.

Запеченные пельмени с копченой грудинкой

Понадобится:

100 г копченой грудинки;

100 г твердого сыра;

1 луковица;

500 г пельменей;

3 ст. л. сметаны;

3 ст. л. майонеза;

соль, перец по вкусу.

Как готовить: нарезать грудинку на небольшие кусочки, а лук — полукольцами, отправить на разогретую с растительным маслом сковороду. Смешать сметану, майонез, соль, перец. Затем берем форму для запекания и кладем туда замороженные пельмени. Сверху выкладываем обжаренную грудинку, смазываем готовым соусом и посыпаем тертым сыром. Отправляем запекать при температуре 200 градусов на 30–40 минут.

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