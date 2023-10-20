Как сварить ароматные и вкусные пельмени Рассказываем, как варить пельмени, чтобы они получились сочными и ароматными

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как варить пельмени

Сколько варить пельмени по времени? Пожалуй, это самый популярный вопрос, связанный с этим блюдом. Отвечаем на него, а также рассказываем, как варить пельмени, чтобы они получились сочными и ароматными. Готовим на плите и в мультиварке.

Сколько варить пельмени после всплытия и что добавить в бульон

Если коротко отвечать на вопрос, сколько варить пельмени, то в общей сложности на их приготовление уйдет 15 минут. Варятся они 7–10 минут с момента закипания, то есть 5–7 минут после всплытия.

Но чтобы блюдо получилось действительно вкусным, знать лишь время приготовления мало. Рассказываем, как правильно варить пельмени, чтобы и бульон получился наваристым, и сами пельмени сохранили аромат и насыщенный вкус.

Бульон — важная составляющая блюда. Именно от него по большей части зависит, получится ли кушанье ароматным или будет пресным, так как просто подсоленная вода не дает раскрыться вкусу замешанных в фарш приправ. Варианты бульона:

с репчатым луком и лавровым листом;

с чесноком и лавровым листом;

с бульонным кубиком;

бульон, сваренный на куриных косточках;

готовый куриный или мясной бульон.

Для обогащения вкуса и аромата предварительно можно обжарить сырой репчатый лук, морковь, стебли укропа, петрушки, а затем добавить их в бульон. По желанию в воду можно добавить перец горошком и пряные специи. С ароматным бульоном любые пельмени, будь то домашние или магазинные, приобретут насыщенный вкус. Кроме того, каждый раз варианты бульона можно делать разными, тогда и блюдо не надоест.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сколько варить пельмени

Как варить пельмени в кастрюле

Рассказываем, как варить замороженные пельмени в кастрюле. Если любите пельмени с наваристым бульоном, то пропорции рассчитывать нужно 1:3, то есть на 500 г пельменей берите 1,5 л воды. Если едите без бульона, можно налить 4 части воды, то есть на 500 г замороженных пельменей 2 л воды. Размораживать их, конечно, не нужно.

Перед тем как варить пельмени в кастрюле, нужно определиться и с порцией. Считается, что одна средняя порция этого блюда для взрослого человека — 15–20 шт. пельменей. Но все индивидуально, зависит от вкусов и аппетита каждого человека. Кроме того, размер пельменей тоже может быть разным.

Приступаем к варке. В закипающую воду добавляем специи, лавровый лист, репчатый лук (если готовите с ним). Затем в кипящий бульон помещаем пельмени. Не забываем аккуратно мешать, чтобы они не прилипали ко дну. Ждем, когда вода снова закипит вместе с пельменями. Можно в бульон положить 2–3 стебля зеленого лука и/или столовую ложку растительного масла, так пельмени не слипнутся. Сколько варить пельмени после закипания? Как только бульон снова закипел, убавляем огонь и варим пельмени на среднем огне 5–7 минут.

После этого блюдо готово, можно подавать к столу с бульоном или без, с любимыми соусами и/или сливочным маслом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно варить пельмени

Как варить пельмени в мультиварке

Рассказываем, как варить пельмени в воде в мультиварке. Процесс схож с приготовлением пельменей на плите, но чуть иная последовательность. Сначала на дно чаши кладем соль, лавровый лист, специи. Заливаем 1,5–2 л кипятка (из расчета на 500 г пельменей) и включаем режим «Варка/Суп/Мультиповар». В кипящую воду закладываем пельмени, мешаем до закипания. После закипания накрыть крышкой и поставить таймер на 7 минут. После сигнала пельмени готовы.

В мультиварке можно приготовить пельмени и на пару. Рассказываем, как и сколько нужно варить пельмени на пару:

налить 1 л горячей воды в чашу мультиварки;

сито смазать маслом;

уложить один слой пельменей, но не тесно друг к другу;

на пельмени посыпать соль, специи;

в воду можно кинуть лавровые листы и перец горошком, ароматом которых пропитается блюдо;

закрыть крышку, выставить режим «На пару».

После звука сигнала пельмени готовы.

Нужно ли варить пельмени после всплытия

Есть мнение, что пельмени готовы, когда всплыли на поверхность. Это не совсем так. Начинка пельменей содержит воду, которая тоже вскипает в процессе варки, образуя пар внутри теста. Пельмени раздуваются и всплывают на поверхность воды в кастрюле. То есть когда пельмени всплыли, начался полноценный процесс варки фарша внутри пельменей. Поэтому нужно варить пельмени после всплытия в течение 2–3 минут, если пельмени крупные, то 3–5 минут (больше не нужно, иначе тесто разварится).

Дадим еще несколько дополнительных советов:

чтобы пельмени не слипались, используйте широкую кастрюлю, в которой пельмени будут плавать в один слой;

пельмени должны запускаться в кипящую воду и доходить до кипения на максимальном огне;

если хочется сделать тесто пельменей более мягким, а фарш душистым, нужно влить стакан холодной воды в кастрюлю после всплытия пельменей. Варить нужно будет чуть дольше, однако блюдо получится более сочным и ароматным.

Читайте также:

Диетолог объяснила, чем пельмени полезны для организма

Диетолог рассказала о вредных для здоровья завтраках

Топ-5 рецептов майонеза: быстро и вкуснее магазинных

Диетолог поделилась рецептом самого полезного завтрака

День благодарения: когда и где отмечают