Производитель майонеза «Провансаль Слобода» Ногинский пищевой комбинат получил сертификат, который подтверждает соответствие продукта халяльным требованиям. Что это значит?
Зачем производитель майонеза получил халяльный сертификат
В Роскачестве сообщили, что в преддверии новогодних праздников Ногинский пищевой комбинат получил сертификат «халяль» на серийный выпуск майонеза «Провансаль Слобода».
По словам руководителя органа по сертификации «Роскачество — Халяль» Юсуфа Рикова, сертификация даст производителю толчок для увеличения объема производства майонеза, а также позволит расширить географию экспорта на новые рынки.
«„Сертифицировано Роскачеством“ и сертификат, включенный в федеральную информационную систему Росаккредитации, также усилят доверие и российских, и иностранных потребителей, а также станут дополнительным показателем качества как производства, так и продукции в целом», — заявил он.
Какие продукты в России недавно официально признали халяльными
16 октября стало известно, что Роскачество выдало фабрике «Красный Октябрь» сертификат «халяль».
Документ касается серийного выпуска конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», шоколада горького «Бабаевский» и другой продукции.
«Крупнейший кондитерский холдинг России „Объединенные кондитеры“ получил в органе по сертификации „Роскачество — Халяль“ сертификат „халяль“ на часть продукции фабрики „Красный Октябрь“» — говорилось в сообщении.
Отмечалось, что проверка процессов производства и готовой продукции на фабрике проходила как силами специалистов подведомственного органа, так и ведущими в России экспертами в области шариата.
Что такое халяльные продукты
Халяльными являются те товары, которые не нарушают исламские пищевые запреты. Продукция, произведенная по стандартам «халяль», предполагает исключение из состава запрещенных исламом ингредиентов, а также тщательное соблюдение гигиены сотрудников на всех этапах производства и другие требования.
В Роскачестве объяснили, что знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» — это особая маркировка, которая подтверждает качество продукции и соответствие всем требованиям и стандартам халяль.
«На внутреннем и внешнем рынках он уже ассоциируется с проверенной и честной халяльной продукцией. Теперь производитель может наносить этот знак на маркировку товаров, уже давно и хорошо знакомых потребителям», — говорится на сайте организации.
В России на данный момент существует два стандарта: «Процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования к пищевой продукции халяль» и «Продукция и услуги халяль. Общие термины и определения».
Сертификат о соответствии требованиям в РФ выдается на срок от одного года до трех лет. Также его могут отозвать, если производитель внес изменения в состав продукции.
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