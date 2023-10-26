Что такое халяльные продукты: как и почему они продаются в России В России признали майонез «Провансаль Слобода» халяльным продуктом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Производитель майонеза «Провансаль Слобода» Ногинский пищевой комбинат получил сертификат, который подтверждает соответствие продукта халяльным требованиям. Что это значит?

Зачем производитель майонеза получил халяльный сертификат

В Роскачестве сообщили, что в преддверии новогодних праздников Ногинский пищевой комбинат получил сертификат «халяль» на серийный выпуск майонеза «Провансаль Слобода».

По словам руководителя органа по сертификации «Роскачество — Халяль» Юсуфа Рикова, сертификация даст производителю толчок для увеличения объема производства майонеза, а также позволит расширить географию экспорта на новые рынки.

«„Сертифицировано Роскачеством“ и сертификат, включенный в федеральную информационную систему Росаккредитации, также усилят доверие и российских, и иностранных потребителей, а также станут дополнительным показателем качества как производства, так и продукции в целом», — заявил он.

Какие продукты в России недавно официально признали халяльными

16 октября стало известно, что Роскачество выдало фабрике «Красный Октябрь» сертификат «халяль».

Документ касается серийного выпуска конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козинаки с солью», «Птичье молоко», шоколада «Аленка», шоколада горького «Бабаевский» и другой продукции.

«Крупнейший кондитерский холдинг России „Объединенные кондитеры“ получил в органе по сертификации „Роскачество — Халяль“ сертификат „халяль“ на часть продукции фабрики „Красный Октябрь“» — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что проверка процессов производства и готовой продукции на фабрике проходила как силами специалистов подведомственного органа, так и ведущими в России экспертами в области шариата.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что такое халяльные продукты

Халяльными являются те товары, которые не нарушают исламские пищевые запреты. Продукция, произведенная по стандартам «халяль», предполагает исключение из состава запрещенных исламом ингредиентов, а также тщательное соблюдение гигиены сотрудников на всех этапах производства и другие требования.

В Роскачестве объяснили, что знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» — это особая маркировка, которая подтверждает качество продукции и соответствие всем требованиям и стандартам халяль.

«На внутреннем и внешнем рынках он уже ассоциируется с проверенной и честной халяльной продукцией. Теперь производитель может наносить этот знак на маркировку товаров, уже давно и хорошо знакомых потребителям», — говорится на сайте организации.

В России на данный момент существует два стандарта: «Процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования к пищевой продукции халяль» и «Продукция и услуги халяль. Общие термины и определения».

Сертификат о соответствии требованиям в РФ выдается на срок от одного года до трех лет. Также его могут отозвать, если производитель внес изменения в состав продукции.

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